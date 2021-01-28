علاج طبيعي لقصور الغدة الدرقية

يساعد هرمون الغدة الدرقية في التحكم في سرعة التمثيل الغذائي لديك، كلما زادت سرعة التمثيل الغذائي لديك ، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها جسمك أثناء الراحة.

علاج قصور الغدة الدرقية بالغذاء

اليود

اليود معدن أساسي ضروري لصنع هرمونات الغدة الدرقية، وبالتالي ، قد يكون الأشخاص الذين يعانون من نقص اليود معرضين لخطر الإصابة بقصور الغدة الدرقية .





يعتبر نقص اليود شائعًا جدًا ويؤثر على ما يقرب من ثلث سكان العالم، إذا كنت تعاني من نقص اليود ، ففكر في إضافة ملح الطعام المعالج باليود إلى وجباتك أو تناول المزيد من الأطعمة الغنية باليود مثل الأعشاب البحرية والأسماك ومنتجات الألبان والبيض.



