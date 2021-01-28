بالأسماء.. ميدو يعلن رحيل 3 لاعبين عن الزمالك

أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق اقتراب رحيل محمد عواد وأحمد عيد ومحمود عبدالعزيز ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء إلى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



وكتب ميدو عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا : " محمد عواد ومحمود عبدالعزيز وأحمد عيد فى الإسماعيلى بنسبة كبيرة .. الزمالك يساند ولاد العم " .



وعلى الجانب الآخر، أكد عصام سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، اقتراب انتهاء صفقة إعارة مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى نادي جالاطا سراي التركي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال سالم في تصريحات تليفزيونية: " تم إغلاق ملف المفاوضات مع سانت إيتيان الفرنسى بشكل كامل ونهائى .. الخلاف مع سانت إتيان كان على طريقة السداد إلا أن تصريحات رئيس النادي الفرنسي، كان يجب أن نتخذ معها موقفًا حاسمًا".

أوأضاف : " أخبار الصحف الفرنسية عن اتمام الصفقة غير دقيقة، ونؤكد على أن باب المفاوضات مغلق تمامًا مع هذا النادي ومصطفى محمد يمكن أن يحترف بأي نادي إلا هذا الفريق، ونجهز لرفع قضية خلال الفترة المقبلة ضد سانت إيتيان ".