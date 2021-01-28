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ثقافة

مؤلفات برنشتاين وبريتين وشومان بقيادة الصعيدي علي المسرح الكبير

الخميس 28/يناير/2021 - 02:40 م
صدى البلد
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طارق موسى
 

ضمن سلسلة حلقات أعظم السيمفونيات يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي حفلا بمشاركة السوبرانو داليا فاروق وذلك في الثامنة مساء السبت 30 ينايرعلي المسرح الكبير  . 
يتضمن البرنامج مختارات من اهم الاعمال الكلاسيكية التى كتبها كبار المؤلفين منها رقصات سيمفونية  من قصة الحى الغربي ل ليونارد برنشتاين ، سيمفونية الإضاءات ل بنيامين بريتين وسيمفونية رينيش ل روبرت شومان.

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني يعد الأقدم في مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم .
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