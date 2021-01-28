مؤلفات برنشتاين وبريتين وشومان بقيادة الصعيدي علي المسرح الكبير





ضمن سلسلة حلقات أعظم السيمفونيات يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي حفلا بمشاركة السوبرانو داليا فاروق وذلك في الثامنة مساء السبت 30 ينايرعلي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من اهم الاعمال الكلاسيكية التى كتبها كبار المؤلفين منها رقصات سيمفونية من قصة الحى الغربي ل ليونارد برنشتاين ، سيمفونية الإضاءات ل بنيامين بريتين وسيمفونية رينيش ل روبرت شومان.



