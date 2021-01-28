منال سلامة لأولياء الأمور: أرجوكم ازرعوا في أبنائكم حب مصر

قالت الفنانة منال سلامة، إن مصطلح الانتماء الآن من الممكن أن يرتبط بفريق كرة قدم، على الرغم من أنه فى الأساس موجود من أجل الإنتماء فى حب الوطن، مشيرة إلى أن هناك الكثير من أبناء مصر لا يقدرون قيمة وحجم مصر.





وأضافت "منال" خلال برنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذا الجيل لا يعرف أن مصر كانت ومازالت ملجأ لكل الضيوف من الخارج الفاقدين لوطنهم، موضحة أن مصر هى التى استقبلت المسيح عليه السلام والسيدة مريم العذراء ونصفت سيدنا يوسف عليه السلام.





وتابعت أن مصر مازالت تصدر للعالم علماء يساعدوا العالم، لافتة: "الفن والسياسة والدين والعلم هو مصر من أيام القدماء المصريين مرورا بكل العصور".





ونصحت أولياء الأمور والمدارس الأجنبية، قائلة: "ازرعوا فى ولادكم حب مصر، ونداء للمدارس الأجنبية أرجوكم لازم مادة التاريخ واللغة العربية أنهم يكونوا مادتين أساسيتين فيها نجاح وسقوط".



