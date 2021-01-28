تصل للحبس ثلاث سنوات.. تعرف على عقوبة القانون للعنف ضد الأطفال

قال أيمن الضبع، المحامى بالنقض والإدارية العليا، إننا ضد أى نوع من أنواع العنف سواء من الطفل على ولى الأمر أو من ولى الأمر على الطفل، مشيرا إلى أن القانون ينظم ويحمى حماية كاملة وفقا للقانون الخاص بالطفل المصرى.





وأضاف "الضبع" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلو الكلام" المذاع عبر فضائية "حلو الكلام"، أن القانون الخاص بالطفل يمنع أى إساءة للطفل سواء جسديا أو نفسيا حتى يقوم تقويمه تقويم سليم، موضحا أن القانون كفل الحماية الكاملة للطفل وهناك عقابا لمن يقوم بإذاء الطفل نفسيا أو أدبيا.





وتحدث عن الواقعة التى انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى فى قيام أب بخلع جميع ملابس أبنه الذي يحبو، قائلا: إنه يتم ضبط وإحضار مثل هذا النوع من أولياء الأمور ومسائلته قانونيا وحبسه والمحكمة تصدر ضده حكم لا يقل عن ثلاث سنوات.



