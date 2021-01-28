بطل نادي المنيا للملاكمة «الأمير أشرف» يصعد لنهائي بطولة الجمهورية بفوز جديد على لاعب الغربية

تسيد لاعب المنيا "الأمير أشرف" مباراته أمام لاعب سكة حديد الغربية في مباراة قبل النهائي من بطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٣، التى أُقيمت صباح اليوم، وانتهت لصالح لاعب المنيا، ليصعد للمرحلة الأخيرة والمنافسة على لقب البطولة بالدور النهائي.





وقال الدكتور عبد الحميد محمد المدير الفني، إن مباراة النهائي، ستشهد منافسة قوية بين "الأمير أشرف" ولاعب "بور فؤاد"، مؤكدًا أن لاعب المنيا سيسعى بكل قوة للحصول على اللقب لضم إنجاز جديد لصالح نادي المنيا.





وأكد المدير الفني أن "الأمير" معنوياته مرتفعه عقب فوز اليوم، خاصة أونه سبق له الفوز بالبطولة نهاية العام قبل الماضي، وسيبذل قصارى جهده للحفاظ على اللقب ورفع اسم نادي المنيا عاليًا.