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استشارى أوبئة: آثار التعافي من كورونا قد تصبح مرضا عضويا.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 02:52 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن فيروس كورونا مازال موجودا على مستوى العالم والتخلص منه ليس سهلا.

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن آثار التعافي من كورونا قد تصبح مرض عضوي يتم العلاج منها لفترة طويلة، منوها بأنه وجد أن بعض مصابي كورونا الذين لديهم القابلية للإصابة بمرض السكر بعد تعافيهم يصبحوا مرضى سكر بالفعل، ولكنها مجرد دراسات تحت البحث ولم تنشر.

وأكد أن تذبذب الأرقام واعادا الاصابة السمة السائدة فى تلك الفترة، منوهًا بان الدولة عملت على أكثر من صعيد لتفادى آثار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة عملت على رصد الاحصائيات الخاصة بإصابة المواطنين وتوفير عدد الأسرة فى المستشفيات لرعاية المواطنين.

وتابع أنه تم توفير كل مستلزمات الوقاية والأدوية الخاصة بفيروس كوورنا من خلال وزارات وجهات عدة، مؤكدًا أن برتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا كله من تصنيع محلى.

وأوضح أن مصر مستعدة للموجة الثالثة، مؤكدًا أن فيروس كورونا قد يتحور ويتغير فى الموجة الثالثة.
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