برلمانية تطالب البيئة بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بأسوان لتدوير القمامة

قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، إن هناك مصنعين لتدوير القمامة بمحافظة أسوان متوقفين عن العمل منذ عام 2004، مطالبة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الإربعاء، بإعادة تشغيل المصانع مرة أخري لحل أزمة تراكم القمامة والمخلفات الملوثة بالمحافظة.





وأضافت "عبدالنبي" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المقلب العمومي للمخلفات بالمحافظة به خلية واحدة فقط وتم ملؤها تمامًا ، وخلية أخري غير مجهزة لإستيعاب المخلفات اليومية التي تصل من مدينة "إدفو" فقط حوالي 160 طن قمامة يوميًا.

وأشارت النائبة، إلي أن الخلية المليئة بالقمامة يتم فيها اشتعال ذاتي بسبب ارتفاع درجة حرارة أسوان وبعض المواد الكيمائية الموجودة بالمخلفات، لافته إلى أنه لايوجد أي وصلات للمياه بالمدافن الصحية للمخلفات لإطفاء الحرائق التي تحدث بالفعل وينبعث منها أدخنة تؤثر علي صحة الإنسان ، بالإضافة إلي كثرة شكاوي المواطنين بالمحافظات.





وأكدت عضو مجلس النواب، أن من أبرز المشاكل التي تواجه المواطن الأسواني تراكم القمامة والمخلفات في الشوارع، مطالبة بزيادة صناديق القمامات علي مستوي محافظة أسوان وتوزيعها في الشوارع الرئيئسية والفرعية وزيادة الأيدي العاملة.