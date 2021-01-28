قافلة بيطرية مجانية لتحصين الخيول والماشية بدمياط .. صور

نظّمت مديرية الطب البيطرى بدمياط، برئاسة الدكتور إيهاب شكرى قافلة طبية مجانية بكفر سعد، والتى تضمنت كشف وعلاج وعمليات مجانية للحيوانات.









وأوضح ان القافلة انطلقت اليوم في منطقة الناصرية بمركز كفر سعد والتابع لإدارة كفر سعد البيطرية تزامنا بالتعاون مع مستشفي بروك البيطري للخيول .





وأضاف ان القافلة تنوعت من تقديم علاج للمواشي ورش العديد من الحالات وعلاج لكثير من حالات الدواجن التي توافدت علي القافلة .









يأتى ذلك في إطار خطة مديرية الطب البيطرى بدمياط، بتنفيذ عدد من الحملات المكثفة لتحصين المواشى والحيوانات ،ونشر الوعى بين مربي الماشية .

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من جانبه صرح الدكتور إيهاب شكري المدير العام للطب البيطرى بدمياط، بأن الهدف من القافلة ، خدمة أكبر عدد من المواطنين ووصول العلاج اللازم لكافة الحالات المتنوعة سواء لتربيه المواشي او الخيول او الدواجن .