في تحقيقات الطبيب المتحرش بالفنانين: عرض المتهم على الطب الشرعي

واصلت النيابة العامة تحقيقاتها قي اتهام طبيب شهير بالتحرش بفنانين داخل عيادته في الدقي حيث قررت عرضه على الطب الشرعي لبيان ممارسته الشذوذ من عدمه.

وفي ذات السياق، قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك عقب قرار النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

واستمعت النيابة لأقوال الطبيب المتهم بالتحرش، وشهادة المجني عليهم ومقدمي البلاغات للوقوف على كافة الملابسات.

وخلال التحقيقات، أدلى المتهم باعترافات عقب مواجهة النيابة العامة له بشهادة المجني عليهم، وكذلك الأدلة الفنية التى تقدم بها المبلغون لا سيما الأدلة المتواجدة على هاتفه.

وقال الطبيب المتحرش، إنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية، واعترف بارتكابه جرائم التحرش وهتك العرض ضد المتقدمين بالبلاغات ضده.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، نجحت في القبض على طبيب اتهمه فنانون بالتحرش بهم خلال علاجهم في عيادته.

وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط الطبيب بعد نشر عدة أكمنة وعدة مأموريات تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار الطبيب، بعد التحقيق في بلاغين مقدمين من الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس.

وكان الفنان عباس أبوالحسن والفنان تميم يونس وآخر، تقدموا ببلاغ رسمي للنائب العام ضد دكتور شهير بتهمة التحرّش بالرجال.

واتهم الثلاثي طبيب الأسنان بالتحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه، ليقرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.