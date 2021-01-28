رجل أعمال سعودي: مصر أصبحت مركزًا لوجستيًا للتكامل العربي الإفريقي

قال رجل الأعمال السعودي صالح البترجي إن البيئة الخصبة للاستثمار في أي دولة أصبحت بمثابة عامل للاستقرار الاقتصادي والسياسي، مؤكدًا أن مصر أصبحت في مصاف الدول العربية التي تتمتع ببيئة خصبة جدا للاستثمار، وذلك بعد الإصلاحات الاقتصادية وحزمة القوانين والتشريعات التي تبنتها الحكومة المصرية من أجل تهيئة مناخ استثماري جاد ومثمر وجاذب للاستثمار.





وأوضح البترجي، خلال كلمته في المؤتمر السنوي لاتحاد رواد الأعمال العرب تحت عنوان "تحديات الاستثمار العربي المشترك واختراق الأسواق الإفريقية"، أن مصر لديها من الموقع الجغرافي المتميز وإمكانيات بيئية وتشريعية ما يُتيحان لها تُصبح مركزا لوجستيا ورئيسيا للاستثمار والتصدير لدول العالم.





وشدد على ضرورة التكامل العربي الإفريقي، والذي تسعى إليه الحكومات العربية بالفعل الآن، وذلك من خلال توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة حجم التبادل التجاري.





وطالب البترجي،خلال مؤتمر اتحاد رواد الأعمال العرب، جموع المستثمرين بضرورة مساندة شباب الأعمال وصغار المستثمرين بالشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة هي بمثابة مسئولية مجتمعية للمستثمرين نحو بلادهم وكذلك البلاد التي يستثمرون فيها.