ميناء الإسكندرية ينجح في تطبيق منظومة «JUST IN TIME» لتعزيز زيادة الدخل القومي

نجحت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية في تطبيق منظومة (JIT) للسفن (JUST IN TIME) بنجاح مشهود.





وقال المتحدث باسم هيئة ميناء الاسكندرية أحمد بريقع - في بيان اليوم /الخميس/ - "إن هذه المنظومة تتيح التنسيق والتخطيط المسبق لتراكي السفن فور وصولها إلى ميناءى الإسكندرية والدخيلة، والرسو على الأرصفة المخصصة لها مسبقا دون الحاجة إلى الانتظار على المخطاف أو التأخر في عملية التراكي؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف المنظومة، والتي يعد أبرزها هو سرعة دوران الأرصفة، وزيادة معدلات التداول، وإثراء ثقة المتعاملين مع الميناء، بالإضافة إلى تقليل التكدسات، وتنحية غرامات التأخير، وهو ما يعزز من الدخل القومي".





وأضاف أن تطبيق المنظومة يضمن أيضا تدفق السلع والبضائع وآليات التصنيع إلى الأسواق المصرية دون عوائق أو تأخير، خاصة أن هيئة ميناء الإسكندرية تعد هي المعبر الرئيسي لحركة التجارة الخارجية من وإلى الأراضي.





يذكر أن الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية كان قد وجه بطبيق تلك المبادرة (JIT) في نهاية شهر سبتمبر الماضي، والتي أثبتت نجاحها بنسب قياسية مع نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري، أي بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء التنفيذ، إذ تم استقبال 600 سفينة تقريبا بإتباع تلك المنظومة في خلال هذه الفترة الزمنية القليلة نسبيا.. وطالب بضرورة العمل المستمر من الناحيتين التشغيلية والتقنية ليشمل تطبيق تلك المنظومة كافة السفن المترددة على الميناء في أسرع وقت ممكن كجزء من أهداف هيئة ميناء الإسكندرية خلال العام الجاري، بهدف تحقيق معدلات تداول غير مسبوقة في الموانئ المصرية خلال هذا العام.