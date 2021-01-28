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أخبار العالم

رد قاس من روسيا على اتهامات مجموعة الـ7 دول بشأن نافالني

الخميس 28/يناير/2021 - 03:03 م
رد قاس من روسيا على
رد قاس من روسيا على اتهامات مجموعة الـ7 دول بشأن نافالني
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قسم الخارجي
أعربت روسيا، اليوم الخميس، عن إدانتها لاتهامات مجموعة الـ7 والدول الأوروبية لها بشأن نافالني، معتبرة أنه "تدخل غير مقبول".

ووفقا لوسائل إعلام روسية، أصدرت الخارجية الروسية بيانا أدانت فيه البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، والذي يطالب موسكو بالإفراج عن "نافالني".

وأضاف البيان أن اتهامات انتهاك روسيا للقانون الدولي "لا أصل لها"، مردفا: "نعتبر نشر بيان كهذا تدخلا سافرا في شؤوننا الداخلية وخطوة عدائية واضحة".

وشدد بيان موسكو على أن مجموعة الدول السبع، "فقدت مصداقيتها السابقة في الشؤون الدولية واضطلعت على نحو غير مبرر إطلاقا بدور القاضي في شؤون تطبيق معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان".

كما طالبت موسكو، الاتحاد الأوروبي، الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتخلي عن "تشويه الحقائق وأساليب أخرى لإدارة حرب إعلامية" والتركيز أكثر على حل المشاكل الملحة لمواطنيها.

وأوقفت السلطات الروسية المعارض الكسي نافالني، في 17 يناير في مطار شيريميتيفو، لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة "تسميم". وقررت محكمة مدينة خيمكي احتجاز نافالني لمدة 30 يومًا.
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