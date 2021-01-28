تصوير خارجي.. فريق عمل «بين السماء والأرض» في جاردن سيتي

يكمل فريق عمل مسلسل "بين السماء والأرض" تصوير العمل الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.





وكشف مصدر لـ صدى البلد": أن فريق عمل المسلسل يقوم حاليا بتصوير بعض المشاهد الخارجية وتحديدا بمنطقة جاردن سيتى وتجمع المشاهد بين عدد من فريق العمل منهم غادة عادل ويسرا اللوزى.





ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل الى الاستوديو لاستكمال تصوير باقى مشاهد العمل الذى يشارك فى بطولته كل من مصطفى درويش ونجلاء بدر وتأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.



