القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالى حاجر المريس فى الأقصر

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة فى صدى البلد تحت عنوان "أهالى حاجر المريس فى الأقصر يطالبون بتوصيل مياه الشرب لهم".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر أفادت بأن الشاكي يقطن بمنطقة ذات كثافة قليلة بالسكان وتبعد عن الخط بمسافة 700 متر وفي حالة توافر خطط محرومة يتم توصيل المياه للمنطقة الآهلة بالسكان وهي ضمن الأولويات وسوف يتم ادرج منطقة الشاكي في الخطط المستقبلية للمناطق المحرومة وتم الاتصال بالشاكي وتفهم الأمر.

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