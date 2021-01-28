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بين الناس

القابضة لمياه الشرب تستجيب لشكوى أهالى حاجر المريس فى الأقصر

الخميس 28/يناير/2021 - 03:06 م
صدى البلد
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منار نور
 أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة فى صدى البلد تحت عنوان "أهالى حاجر المريس فى الأقصر يطالبون بتوصيل مياه الشرب لهم".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بالأقصر أفادت بأن الشاكي يقطن بمنطقة ذات كثافة قليلة بالسكان وتبعد عن الخط بمسافة 700 متر وفي حالة توافر خطط محرومة يتم توصيل المياه للمنطقة الآهلة بالسكان وهي ضمن الأولويات وسوف يتم ادرج منطقة الشاكي في الخطط المستقبلية للمناطق المحرومة وتم الاتصال بالشاكي وتفهم الأمر.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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