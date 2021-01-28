تخرج منها وزراء وقادة.. رحلة تحول مدرسة الزراعة إلى كلية

أنشئت كلية الزراعة في البداية كمدرسة الزراعة التوفيقية، وذلك في عام 1889 بمنطقة الجيزة، ومن بعدها احتلت جناحا في سراي الجيزة القديم، وهو نفس موقع الكلية الحالي، حيث أضيف لها 300 فدان كمزرعة تعليمية.

بينما كان افتتاح أبواب المدرسة للطلاب في 11 نوفمبر1890، حيث سبق هذا الافتتاح عدة محاولات لمدارس زراعية أخرى في القلعة عام 1829، وبالإضافة إلى نبروة عام 1836، وأخرى في شبرا عام 1836، إلى جانب واحدة في العباسية عام 1867، حيث استمرت المحاولات حتى عام 1885.





تم إنشاء مكتبة كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1912، بينما تم ضمها ككلية بتأسيس جامعة القاهرة في 21 ديسمبر 1908، حيث أنشئت لتوفر للطلاب والباحثين كل مصادر المعرفة في مجال الزراعة، بينما طورت حديثًا الكلية المكتبة ومركز المعلومات، وتم افتتاحها رسميا في مايو 2001 لتكون مصدرًا للمعارف الزراعية وللإشعاع الثقافي في مصر.





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كما تلتزم كلية الزراعة بالقيام بإعداد مهندسين ومهنيين وباحثين زراعيين قادرين على الإسهام في تطوير قطاع الزراعة إلى جانب تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة ومواكبة التطورات العلمية العالمية.

ويقوم نظام الدراسة في الكلية على تتبع نظام الساعات المعتمدة والذي طبق من العام الجامعي 1997/1998، وفيه يقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين، كما أنه فصل دراسي هو 15 أسبوعا دراسيا يفصل فيما بينهما إجازة منتصف العام ومدتها أسبوعان وعد لنظام الساعات المعتمدة ميزة بأنه الوحدة الأساسية فيه هي المقرر الدراسي، حيث يختار من خلاله الطالب عدد المقررات التي يدرسها في الفصل الدراسي تبعا لميوله وقدراته وظروفه، بينما لقد تم اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في عام 2013، وذلك بقرار رقم 118 من مجلس الهيئة.





وتسعى الكلية إلى دعم التواصل بين أجيال هيئة التدريس والطلاب علميا وتربويا، لدعم مفهوم القدوة العلمية الصالحة لتطوير المجتمع، حيث إنه من أبرز خريجيها: الفونس جريس، وأيمن فريد أبوحديد، وقد حصلوا على منصب وزيرًا للزراعة بمصر، بينما رمزى جورج استين، وهو كان وزير البحث العملي ، وكذلك سيد مرعى وكان وزيرًا أسبق لمجلس النواب، وعادل إمام وهو ممثل حالي، وعبد الرحيم شحاته كان وزيرًا للفيوم ثم الجيزة ثم القاهرة، وآخرون.