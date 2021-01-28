في يومه العالمي.. 5 معلومات لا تعرفها عن مرض الجذام

ليس من الواضح بالضبط كيف ينتقل مرض الجذام، عندما يسعل شخص مصاب بالجذام أو يعطس، فقد ينشر قطرات تحتوي على البكتيريا المتفطرة الجذامية التي يتنفسها شخص آخر، ولا ينتشر عن طريق الاتصال العارض مع شخص مصاب، مثل المصافحة أو العناق أو الجلوس بجانبهم في الحافلة أو على طاولة أثناء تناول الوجبة، و

لا يمكن للأمهات الحوامل المصابات بالجذام نقله إلى أطفالهن الذين لم يولدوا بعد.