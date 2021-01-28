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أخبار العالم

رفض استئناف نافالني والاستمرار في حبسه.. وتحذير من شرطة موسكو لـ المواطنين

الخميس 28/يناير/2021 - 03:18 م
رفض استئناف نافالني
رفض استئناف نافالني والاستمرار في حبسه
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قسم الخارجي
أعلنت محكمة روسية، اليوم الخميس، رفضها استئناف نافالني على قرار اعتقاله وقررت الاستمرار في حبسه.

كما حذرت شرطة موسكو سكان العاصمة من المسؤولية القانونية للمشاركة في التجمعات والاحتجاجات غير المصرح بها التي دعت إليها المعارضة في 31 يناير.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الشرطة في بيان: "فيما يتعلق بنشر الدعوات للمشاركة في تجمعات غير مصرح بها في مدينة موسكو في وسائل الإعلام والإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية، فإننا نحذر من أن مثل هذه الدعوات والمشاركة في مثل هذه الفعاليات تحت طائلة المسؤولية القانونية".

 وأضافت الشرطة أنها "سترد على الانتهاكات وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان القانون والنظام".

وتظاهر عشرات الآلاف السبت الماضي في روسيا تلبية لدعوة المعارض ألكسي نافالني وللمطالبة بالإفراج عنه، واعتقلت الشرطة أكثر من 2500 شخص خلال التحركات التي تخللتها صدامات في عدة مدن كبرى لا سيما موسكو. 

ومن موسكو إلى فلاديفوستوك، نشر فريق الناشط الشهير في مكافحة الفساد الذي كان ضحية تسميم خلال الصيف، دعوات إلى التجمع في 65 مدينة روسية.

وأوقفت السلطات الروسية المعارض الكسي نافالني، في 17 يناير في مطار شيريميتيفو، لدى عودته من ألمانيا، حيث كان يخضع للعلاج بعد حادثة "تسميم". وقررت محكمة مدينة خيمكي احتجاز نافالني لمدة 30 يومًا.

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