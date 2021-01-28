ولى عهد السعودية: الرياض تشكل 45% من الاقتصاد السعودي..فيديو

قال ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سليمان، إنه جار الاهتمام بالرياض خاصة وأنها ركائز المملكة العربية السعودية وخلق وظائف واستثمارات وفرص عمل للشباب، كما نستحدث ان تكون الرياض من ضمن اكبر 10 اقتصاديات فى العالم وان نصل إلى 20 مليون نسمة فى السنوات لقادمة بدلًا من هى 47 نسمة الآن.





وأضاف ولى عهد السعودية، خلال كلمته بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن الرياض تشكل 45% من الاقتصاد السعودي وهى متميزة اقتصاديًا وتستوعب عدد كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على رفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة فى الرياض والسيطرة على النمو السكانى.





وتابع أن الرياض لديها اجود شبكات الطرق والقطارات مرتبطة مع جميع اناء المملكة وكافة ةدول الخليج، ولديها بنية تحختية من اميز 10 بنى تحتية فى مدن العالم كله، كما أن بها آثار.

وانطلق صباح أمس مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وهو المؤتمر الذي يعرف بـ "دافوس الصحراء".





وبحسب الموقع الإلكتروني للمبادرة، انطلق المؤتمر تحت شعار "النهضة الاقتصادية الجديدة" ليجمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل تفشي جائحة فيروس كوفيد 19.





ويقام المؤتمر بمشاركة فعلية وافتراضية لنخبة من المتحدثين في الرياض ونيويورك وباريس وبكين ومومباي عن طريق البث المباشر.



