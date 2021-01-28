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أخبار البلد

مصر الخير تسلم 79 منزلا بعد تطويرها بقرية الديسمى فى الصف بالجيزة

الخميس 28/يناير/2021 - 03:21 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
نظمت مؤسسة "مصر الخير" احتفالية اليوم  لتسليم عدد 79 منزلا بقرية "الديسمي" مركز الصف محافظة الجيزة ضمن مبادرة "إعادة اعمار المنازل المتضررة من الامطار والسيول" بناء علي بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير" .

حضر احتفالية تسليم المنازل : الدكتور أيمن عبد الموجود ،رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعي "نائبًا عن وزيرة التضامن الاجتماعى"، " والدكتورة هند عبد الحليم ، نائب محافظ الجيزة ،و رضا متولي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة،و طارق حسن ،مدير مكتب القاهرة بمؤسسة مصر الخير ، و أكرم نعمان ،مدير المشروع بمؤسسة مصر الخير ، والمهندس وليد عمران ، مدير المشروعات الهندسية بمؤسسة مصر الخير .

وقال  طارق حسن ،مدير مكتب القاهرة بمؤسسة مصر الخير: إن تسليم هذه المنازل التى تم إعادة إعمارها وعددها 79 منزلًا يأتى تفعيلًا للدور الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسة "مصر الخير" فى مساعدة الأسر التى تضررت منازلها من الأمطار والسيول الشديدة التى شهدتها محافظات الجمهورية ، ومساعدة الأسر المتضررة التي لا تستطيع تحمل تكلفة رفع كفاءة و إعادة اعمار المنزل .

وأضاف أكرم نعمان ،مدير المشروع بمؤسسة مصر الخير أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير" وتفعيلًا للبروتوكول الذى تم توقيعه بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير" والذي يستهدف رفع كفاءة و إعادة اعمار المنازل التي تأثرت بالطقس السيء الذي مرت به البلاد خلال شهر مارس 2020 بمحافظتي الجيزة والشرقية بإجمالي عدد 290 منزلا".وهذا التعاون يؤكد على أهمية تعزيز دور المشاركة المجتمعية في الأوقات الصعبة التي تمر بها البلاد .
مصر الخير تسلم 79 منزلا بعد تطويرها بقرية الديسمى فى الصف بالجيزة
مصر الخير تسلم 79 منزلا بعد تطويرها بقرية الديسمى فى الصف بالجيزة
مصر الخير تسلم 79 منزلا بعد تطويرها بقرية الديسمى فى الصف بالجيزة
مصر الخير تسلم 79 منزلا بعد تطويرها بقرية الديسمى فى الصف بالجيزة
مصر الخير تسلم 79 منزلا بعد تطويرها بقرية الديسمى فى الصف بالجيزة
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