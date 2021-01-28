محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية

قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وأضاف الشريف - في بيان اليوم الخميس - أن عدم استقرار الأحوال الجوية يشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة أحيانًا ومتوسطة وخفيفة مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة على مدى يومين.





وكلف جميع المسؤولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحي بالوجود على مدار الساعة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع ورصد أية حالات طارئة والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع المحافظة.

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏المواطنين بتوخي الحذر ‏واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.







