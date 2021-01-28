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فن

موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يحتفل بأغنية «إنساي».. وائل الإبراشي يتعافى من كورونا.. وفاة حماة أحمد مرتضى منصور

الخميس 28/يناير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدى الساعات الماضية عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


احتفل الفنان محمد رمضان بوصول أغنيته "إنساي" 300 مليون مشاهدة


أعلن الإعلامي وائل الإبراشي تعافيه من فيروس كورونا بعد إجرائه المسحة الخامسة.


أعلن أحمد مرتضى منصور، ابن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وفاة حماته.


نشرت الفنانة ويزو، نجمة مسرح مصر، صورة جديد لها من خلال خاصية الستوري عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



شاركت الفنانة إيمان العاصي صورة جديدة، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
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