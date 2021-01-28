مش بس امتحانات ودراسة| ماذا قدمت التعليم للحفاظ على سلامة طلاب المدارس؟ 20 مليون طالب يستفيدون من حملة 100 مليون صحة.. وتطعيمات وإجراءات لمكافحة كورونا.. ومشروع قومي لرفع اللياقة البدنية للتلاميذ

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، على الاهتمام بـ صحة طلاب المدارس، إلى جانب الاهتمام بتعليمهم، وذلك بتنسيق كامل مع وزارة الصحة، حيث لا تعمل على سلامة العقول فقط، ولكن أيضًا سلامة الأبدان، والصحة العامة للطلاب، فضلًا عن الاهتمام بالتغذية السليمة وممارسة الرياضة المدرسية.





مبادرة 100 مليون صحة



أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تقرير رسمي خاص بـ إنجازات آخر 5 سنوات، أنه تم خلال الخمس سنوات الأخيرة إجراء تحليل فيروسي "سي" و"بي" لأكثر من 20 مليون طالب بمختلف مدارس جمهورية مصر العربية.





كما كشف هذا التقرير أنه تم أيضا تنظيم حملة للقضاء على التقزم والأنيميا لطلاب المرحلة الابتدائية في مختلف مدارس الجمهورية.





وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات الصحية التي تم اتباعها على تلاميذ المدارس خلال السنوات الخمس الأخيرة، جاءت ضمن المبادرة الرئاسة 100 مليون صحة.





المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس

ونجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الأخيرة، في إطلاق المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس، والذي تقدم للمشاركة فيه إلكترونيا منذ إطلاقه وحتى الآن أكثر من 28 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.





وقالت وزارة التربية والتعليم إن المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس مناسب جدا للظروف الحالية التي تمر بها البلد بسبب فيروس كورونا، ولا يوجد به أي مخالفة للإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار الفيروس، لأنه ليس به أي فرصة للاحتكاكات أو التزاحم =، فكل طالب من الممكن أن يمارس اختبارات المشروع بمفرده ويرفع كفاءته البدنية بشكل منفصل، ويمكن أن يمارس اختباراته في البيت أو في النادي وليس شرطا أن يكون في المدرسة.





وأضافت: "في النهاية سننظم حفل ختام للإعلان عن الفائزين والحاصلين على مراكز متقدمة تشجيعا لهم على استمرار ممارسة الرياضة، ويستمر هذا المشروع حتى بداية شهر أبريل".





وتابعت: "قسمنا المشروع القومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب المدارس لـ 4 مراحل: المرحلة الأولى مدتها 15 يوما وستكون أونلاين على الموقع الخاص بالمشروع لمدة أسبوعين بأسبقية التسجيل سيستوعب 100 ألف طالب، وسنختار من بينهم المتميزين".





وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بعد ذلك كل طلبة المدارس المستهدفون سينفذون المشروع في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والفنية، وكل طالب سيكون له الاختبارات الخاصة به التي تناسب مرحلته العمرية.





التأمين الصحي لطلاب المدارس

على جانب آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنها حددت مبلغ 3 جنيهات من المصروفات الدراسية للطلاب فى المدارس الحكومية، كقيمة اشتراك فى صندوق التأمين على الطلبة ضد الحوادث، مشيرة إلى أنه يتم توريدها إلى الإدارة العامة للتأمين على الطلاب بنسبة 100% سنويا.





وقالت وزارة التربية والتعليم، إن جميع الطلاب فى المدارس الحكومية والخاصة والدولية يشتركون فى صندوق التأمين على الطلاب ضد الحوادث، ويتم صرف مبالغ لأى طالب يصاب وللأسرة فى حالة الوفاة بعد تقديم ولى الأمر الأوراق المطلوبة، كما يتم تحصيل مبلغ 12 جنيها قيمة تأمين صحى من طلاب المدارس الخاصة بأنواعها وتورد للهيئة العامة للتأمين الصحى.





تطعيمات طلاب المدارس



نسقت وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة لتنفيذ حملة تطعيمات لتلاميذ المدارس، من أبرزها تطعيم ضد الالتهاب السحائي، وتطعيم ضد الدفتريا والتيتانوس؛ والتطعيم ضد الديدان المعوية.





حملة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتعاون مع وزارة الصحة، المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم، لفحص طلاب المرحلة الابتدائية َوالبالغ عددهم قرابة 13 مليون طالب.





مكافحة كورونا

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دليل الإرشادات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم اتباعها خلال العام الدراسي الجديد 2021/2020 عقب عدة اجتماعات تمت مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة أبنائنا الطلاب، وحفاظًا عليهم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بصفة خاصة.





وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المنشآت التعليمية، والتي تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس، من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية، والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار، وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية.





وأشارت الوزارة، في خطابها، إلى ضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار، ووضع بوسترات رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.





وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة للصحة والبيئة بكل مدرسة وإدارة ومديرية تعليمية طبقًا للقرار الوزاري رقم 74 لسنة 2014، حيث تختص تلك اللجنة بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المنشآت التعليمية إلى جانب الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الوزاري.