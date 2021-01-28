صحة شمال سيناء تسجل حالة وفاة واحدة بكورونا

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، حالة وفاة بفيروس كورونا علي مدار24ساعة ليصبح إجمالي الوفيات منذ تفشي الوباء92حالة بالمحافظة.

كما سجّلت المديرية إجمالي عدد الإصابات الإيجابية بفيروس «كورونا» المستجد، ليصل العدد 287 إصابة منذ تفشى الجائحة في ديسمبر2019.





وأكد الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه يوجد بالمستشفيات العريش العام، وبئر العبد المركزي النموذجي 4 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم عزل منزلي لـ 128 حالة.





وأشار إلى أن نقطة الفحص الطبي بكمين الميدان تواصل مهام عملها لفحص المسافرين الوافدين لمدينة العريش من فيروس كورونا.





وناشدت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء المواطنين بأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة كورونا الفيروس المستجد.