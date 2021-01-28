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المشاط: الحكومة المصرية مستعدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

الخميس 28/يناير/2021 - 03:40 م
وزيرة التعاون الدولى،
وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط
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هاجر إبراهيم
قالت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، إنه تم التأكد من النهوض التعليم والبنية التحتية وضمان التعليم الجامعى، حيث إن كل ذلك ساعد بصفة كبيرة حتى يخفف من أثر الجائحة.

وأضافت "رانيا" خلال مشاركتها فى منتدى دافوس العالمى، أن وزارة التعاون الدولى فى مصر نافذة للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالشراكة سواء الثنائي أو متعدد الأطراف مع بنك التنمية الأفريقي والأوروبي وكل المشاريع المتصلة بالنقل والمدن المستدامة والمساكن.

وتابعت أن تحلية المياة تمت بالتعاون مع شركاء الدوليين، لافتة إلى أنه تم إصدار التقرير السنوى، حيث إنه لأول مرة يتم وجود تفاصيل المشاريع المختلفة فى مصر مع المجتمع الدولي.

وأكدت أن الحكومة المصرية مستعدة لكي تنفذ أهداف التنمية المستدامة فى إطار التعاون الدولي.

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