ودعوا المونديال بشرف.. حازم إمام: بكيت بعد هزيمة مصر أمام الدنمارك





وقال حازم إمام في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:" بكيت وبناتي عقب هزيمة منتخب مصر أمام الدنمارك، رغم أننا لا نعرف الكثير على كرة اليد، لكن روح اللاعبين دفعتنا لمساندتهم".





وتابع حازم إمام:" لاعبو منتخب اليد لم يقصروا خلال البطولة، كانت هناك بعض الفرص السهلة للتسجيل أمام الدنمارك، ولكنها في النهاية إرادة الله".





وواصل:" ننتظر من منتخب اليد ميدالية في أولمبياد طوكيو، خاصة بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبين في بطولة كأس العالم".





واختتم حازم إمام:" الدولة المصرية تستحق الإشادة على التنظيم الرائع، وعدم الخوف من فشل فشل التنظيم بسبب ظروف كورونا".





وودع المنتخب الوطني بطولة كاس العالم أمس الأربعاء، بعد الخسارة أمام الدنمارك برميات الجزاء، عقب التعادل في الأشواط الإضافية مع 35-35، في مباراة ملحمية قدمها الفراعنة أمام أبطال العالم.













أشاد حازم إمام نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس النواب الحالي، بالظهور المشرف لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم لليد، والتي تستضيفها مصر، حتى نهاية الشهر الجاري.