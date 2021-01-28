عطل مفاجئ .. قطع المياه عن 8 مناطق بشبرا الخيمة

أعلن حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قطع المياه عن 8 مناطق تابعة للحى وذلك لحدوث كسر بماسورة مياه قطر 800 مم بميدان أحمد عرابى وجارى العمل على إصلاحها.

والمناطق المتأثرة بالإنقطاع هى : " منطقة الوحدة العربية وبهتيم وعزبة الجوهرى ومنطقة بن الحكم ومنطى وأم بيومى ومنشية عبد المنعم رياض وبيجام".

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى انه فور تلقى البلاغ بحدوث العطل تم التنسيق مع شركة المياه والدفع بفريق من الفنيين والمهندسين وجاري اعمال اصلاح العطل وسيتم اعادة ضخ المياه فور الانتهاء من اصلاح العطل.

من ناحية اخرى أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة بأكملها وبهتيم لمدة 10 ساعات، حيث سيبدأ من الساعة العاشرة مساءً، غدا الجمعة الموافق 29 يناير الجارى حتى الساعة الثامنة صباحًا لليوم التالي السبت.

وقالت الشركة إنه نظرًا لتوسعات بشركة مياه الشرب بمحطة شبرا الخيمة سيتم قطع المياه، وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ولحين عودة المياه مرة أخرى.

من ناحية اخرى اجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدن كفر شكر وشبرا الخيمة.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر بطاقة 45 ألف م3/يوم بتكلفة تصل إلى 220 مليون جنيه.

وقال المحافظ انه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام الحالي ، وذلك لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.

ثم توجه المحافظ لحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2 يحتوى على2000 شجرة على ترعة الاسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة ومخلفات المباني ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة.