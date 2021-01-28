ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية السابعة عالميا في جودة تغطية الجيل الخامس للإنترنت

الخميس 28/يناير/2021 - 03:40 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
مـيــــس رضـــا

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن المملكة حققت المرتبة السابعة عالميًا من ناحية جودة وسرعة "الإنترنت"، وجودة تغطية الجيل الخامس 5G، لافتًا إلى أن مشروع " ذا لاين " في نيوم الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد سيتجاوز 150 عامًا من الثورة الصناعية من أجل الأفراد، موكدًا أن هذا النموذج الخاص للطاقة المتجددة بدون انبعاثات 100%, إضافة إلى الابتكارات في مجال الغاز والنفط من خلال استغلال البيانات لتحسين التكلفة وتقليلها.


جاء ذلك خلال مشاركة السواحة،  في جلسة " فك الشفرة : ما هو مستقبل سياسة التكنولوجيا العالمية؟، ضمن جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الرابعة بمشاركة رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة رايثيون تكنولوجيز في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور توماس كينيدي، وأدارها الخبير الاقتصادي، ومؤلف ورئيس مؤسسة بوسيتيف بلانيت الدكتور جاك أتالي.

 

وقال المهندس السواحة:" نعيش في هذا العالم الذي نقوم فيه بالابتكار والتشريع، ويجب أن ينتبه لها مشرع السياسات الديناميكية، وإعادة الضبط التشريعي وبأسلوب ابتكاري، متناولًا إصدار أول سياسة خدمات سحابية، منوهًا بأن المرونة والتنفيذ والسرعة عادت اليوم بأكبر الاستثمارات التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من مليار ريال بين أرامكو وقوقل، وهذا يشير إلى أن صانعي السياسات يلتقوا بالديناميكية وبالضبط والابتكار.

 

وبين "السواحة"، أن هناك كثيرًا من التقلبات والغموض والتعقيد في المستقبل وسيكون المستقبل لمن لديهم الصمود والمرونة والمقاومة، مشددًا على ضرورة الاستثمار والابتكار في مجال الرقمنة، مبينًا أن مجال الرقمنة في عام 2020م أظهر أنها ليست أكبر الاقتصادات المتضاعفة من أجل التوازن الاجتماعي والاقتصادي المتواصل خاصة من جانب المحافظة على البيئة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أرامكو السعودية.. عام على التداول وكتابة التاريخ بـ 1.88 تريليون دولار

ماونتن فيو تتعاقد مع هواوي تكنولوجيز لإدخال تكنولوجيا مراكز البيانات الجاهزة

اقتصاد السعودية.. المملكة تطلق سياسة الاقتصاد الرقمي لزيادة التنافسية

هواوي تنظم جولة افتراضية بمعرض "جاليليو" لشبكات الجيل الخامس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

ترشيحاتنا

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم 28/1/2021

هل صلاة الفجر قبل الشروق تحسب؟ أمين الفتوى يجيب

حسم صفقة مصطفى محمد لـ سانت إيتيان .. الزمالك يرد بقوة على الإعلام الفرنسي

أخبار الرياضة.. قناة الأهلي تهاجم الجبلاية بسبب التحكيم.. تجميد مصطفى محمد.. رضا عبد العال: أنا أفضل مدرب في مصر

شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

وفاة مهندسة على يد نجل رجل أعمال شهير.. ومحافظ البحر الأحمر: «لو ابني اللى عملها هحاسبه بالقانون»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج طبيعي لقصور الغدة الدرقية

بدون فتيس.. هيونداي توسان إن لاين 2022 الجديدة تظهر رسميًا

دراسة تكشف أعراضا مبكرة تدل على إصابتك بكورونا