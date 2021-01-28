السعودية السابعة عالميا في جودة تغطية الجيل الخامس للإنترنت

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة أن المملكة حققت المرتبة السابعة عالميًا من ناحية جودة وسرعة "الإنترنت"، وجودة تغطية الجيل الخامس 5G، لافتًا إلى أن مشروع " ذا لاين " في نيوم الذي أعلن عنه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد سيتجاوز 150 عامًا من الثورة الصناعية من أجل الأفراد، موكدًا أن هذا النموذج الخاص للطاقة المتجددة بدون انبعاثات 100%, إضافة إلى الابتكارات في مجال الغاز والنفط من خلال استغلال البيانات لتحسين التكلفة وتقليلها.





جاء ذلك خلال مشاركة السواحة، في جلسة " فك الشفرة : ما هو مستقبل سياسة التكنولوجيا العالمية؟، ضمن جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الرابعة بمشاركة رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر، والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة رايثيون تكنولوجيز في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور توماس كينيدي، وأدارها الخبير الاقتصادي، ومؤلف ورئيس مؤسسة بوسيتيف بلانيت الدكتور جاك أتالي.

وقال المهندس السواحة:" نعيش في هذا العالم الذي نقوم فيه بالابتكار والتشريع، ويجب أن ينتبه لها مشرع السياسات الديناميكية، وإعادة الضبط التشريعي وبأسلوب ابتكاري، متناولًا إصدار أول سياسة خدمات سحابية، منوهًا بأن المرونة والتنفيذ والسرعة عادت اليوم بأكبر الاستثمارات التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من مليار ريال بين أرامكو وقوقل، وهذا يشير إلى أن صانعي السياسات يلتقوا بالديناميكية وبالضبط والابتكار.

وبين "السواحة"، أن هناك كثيرًا من التقلبات والغموض والتعقيد في المستقبل وسيكون المستقبل لمن لديهم الصمود والمرونة والمقاومة، مشددًا على ضرورة الاستثمار والابتكار في مجال الرقمنة، مبينًا أن مجال الرقمنة في عام 2020م أظهر أنها ليست أكبر الاقتصادات المتضاعفة من أجل التوازن الاجتماعي والاقتصادي المتواصل خاصة من جانب المحافظة على البيئة.