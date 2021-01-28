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أخبار العالم

الرئيس الروسي: اتخذنا إجراءات تتناسب مع حجم التهديد الوبائي لكورونا

الخميس 28/يناير/2021 - 03:36 م
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الإجراءات التي اتخذتها بلاده لمكافحة فيروس كورونا المستجد تتوافق مع مستوى التهديد الوبائي.

وقال بوتين - خلال اجتماعه مع الحكومة الروسية، اليوم /الخميس/ - "إن البيانات الموضوعية تشير إلى أن الإجراءات التي نتخذها لمكافحة خطر انتشار عدوى فيروس كورونا، تتوافق مع مستوى التهديدات التي تشكلها على مواطنينا وتعطي نتيجة إيجابية بشكل عام". 

وأضاف أن "الوباء ينحسر ببطء بالفعل، وعدد حالات الإصابة آخذ في التناقص، لقد تجاوز عدد الأشخاص الذين تعافوا عدد الذين أصيبوا بالمرض مؤخرا.. ومن حيث عدد الوفيات، فإن الوضع مرضٍ بشكل عام، وبالمقارنة مع البلدان الأخرى، لدينا 12 مصابا بفيروس كورونا من بين 100 ألف شخص في روسيا، أي أقل أربع مرات من العديد من البلدان الأوروبية".

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