ضبط تشكيل عصابي تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة بالمنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط تشكيل عصابي يتزعمهم صيدلي للاتجار في المواد المخدرة بمنطقة جديلة في المنصورة ، متخذين من الصيدلية مسرحا لمزاولة نشاطهم.





ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود إشارة عن ضبط صيدلية تتاجر في المواد المخدرة وبحوزة المتهمين 23 ألفا و325 قرص مخدر.





المتهمون هم: "أحمد. س"، 29 عام، بكالوريوس تجارة، وبحوزته 170 قرص ترامادول، و "نادر. ح"، 44 عام، مدرس، بجوزته 700 جنيه، و "محمد. ع"، 41 عام، مندوب مبيعات، وبحوزته 300 قرص لعقار التامول المخدرة ومبلغ 1400 جنيه ومطواة و1200 قرص التامول المخدر.





ضبط المتهمون حال تواجدهم في صيدلية الدكتور ناصر نخلة، وعثر بداخلها على 20 ألفا و35 قرص عقار التامون، و 1080 كبسولة بانيكا، و 20 قرص آبتريل، و10 قرص روسلولاه، و10 قرص براكس، ومبلغ 8150 جنيها.





فور علم صاحب الصيدلية بوجود الأجهزة الأمنية، فر هاربا وترك سيارته رقم د ج و 4135 ملاكي، وعثر بداخلها على 500 قرص عقار التامون.





واعترف المتهمون الأول والثالث بحيازة الأقراص المخدرة بهدف الاتجار، وأما المتهم الثاني فقرر بأنه يعمل في الصيدلية منذ مدة قصيرة ولا علم لديه بالاتجار في الممنوعات، وجار ضبط المتهم الهارب.



