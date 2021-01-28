وزيرة الصحة من بيروت: الشعب اللبناني صامد وقادر على التحدي

قالت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، إنه توجد توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي باستقبال طائرتى الأولي تحمل شحنة ألبان للأطفال، والأخرى تحمل أدوية ومستلزمات كورونا، بالإضافة إلى طائرة من جامعة الدول العربية، منوهة بأن المكتب التنفيذى لوزراء الصحة والعرب يوجه رسالة تضامن من أحمد أبو الغيط، بوجود تجهيزات رعاية مركزة بكل أجهزتها والأشعة، جاهزة لاستقبال أى حالات إصابة بفيروس كورونا.

وأضافت"وزيرة الصحة"، خلال تصريحاتها المذاعة عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أنها التقت اليوم بوزير الصحة اللبناني، لكى يتم إرسال رسالة للعالم كله تشير إلى أهمية التضامن مع الشعب اللبناني في تلك الفترة العصيبة خاصة مع مواجهاتها لأزمة فيروس كورونا"، حيث أن الدولة المصرية تعتبر جسر الامدادات والتضامن الذى بدأ منذ أحداث مرفأ بيروت خلال أغسطس الماضى، معقبا: "مصر ترسل طيارات حربية دائمة وشحنات أدوية أسبوعيا من خلال مصر الطيران إلى بيروت".

وأكدت، أن الشعب اللبناني دائما صامد وقادر على التحدي، كما أنه لديه قدرة على التحمل وتخطي الأزمات، وسنستمر في دعم لبنان وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.