آراء الجماهير في رحيل مصطفى محمد عن الزمالك.. فيديو

بعد المشاورات التى يجريها نادى الزمالك لانتقال مصطفى محمد ورحيلة عن القلعة البيضاء، رصدت عدسة صدى البلد آراء الجماهير فى رحيلة وعودة باسم مرسى وحسام حسن وأيمن حفنى.





قال محمد أحمد، إن غياب مصطفى محمد سيؤثر فى نادى الزمالك لأنه أفضل مهاجم فى مصر والزمالك ولن يعوضه أحد لكنه يفضل له الإحتراف لمدى افادته للمنتخب بعد العودة.





اما عن رأيه فى عودة باسم مرسى وحسام حسن وأيمن حفنى أضاف أحمد قائلا أن باسم مرسى لن يكون البديل الجيد لمصطفى محمد إلا إذا التزم بالتدريبات وأيمن حفنى لاعب مهارى ومن الجيد أن يختم مشواره فى نادى الزمالك.





وأضاف خالد حازم، ان مصطفى محمد من حقه أن يطالب بالاحتراف ويسعى لمستقبله وعلى إدارة نادى الزمالك محاولة تعويض مكانة سواء بعودة باسم مرسى أو حسام حسن، لأنه إذا توافرت التدريبات اللازمة لكلاهما سيعود الزمالك لمكانته الجيدة فى الدورى.





وعلق سيد عبد الرحمن على عودة أيمن حفنى قائلا، أنه كان يجب تقدير انتمائه للزمالك واختتام مشواره الرياضى فيه، وأضاف أن باسم مرسي لاعب جيد إذا ركز على تدريباته وأن عودته هو وحسام حسن ستكون بمثابة عصر جديد فى نادى الزمالك.





يذكر أعلن عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب انتهاء صفقة إعارة مصطفى محمد لنادي جالاطا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وقال سالم، في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: "الخلاف مع سانت إتيان كان على طريقة السداد، إلا أن تصريحات رئيس النادي الفرنسي جعلت الصفقة فى مهب الريح وباب المفاوضات مع النادي الفرنسى أغلق تماما بالضبة والمفتاح، وكان يجب أن نتخذ معها موقفا حاسما رغم تقديمهم 3 اعتذارات متتالية ولكن لم نتوقف عند الاعتذارات وقلنا إنها مرفوضة لأن الأمور دخلت في التشكيك في الذمم المالية".