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أخبار العالم

الأزمة تشتعل بين أسترازينيكا والاتحاد الأوروبي.. وبريطانيا وألمانيا تكشفان موقفهما

الخميس 28/يناير/2021 - 03:56 م
الأزمة تشتعل بين
الأزمة تشتعل بين أسترازينيكا والاتحاد الأوروبي.
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دعاء أبوهشيمة
كشفت بريطانيا اليوم، الخميس عن موقفها من أزمة الاتحاد الأوروبي وشركة أسترازينيكا، مؤكدة أنها ليست طرفا في الأزمة. 

كما أوصت ألمانيا باستخدام لقاح أسترازينيكا للأفراد بين 18 إلى 64 عامًا فقط، وذلك على الرغم من الأزمة الحالية بين الشركة المصنعة للقاح والكتلة.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن آلية تحكم تصدير اللقاحات المصنعة في أوروبا.

وقد تم إرسال مفتشي وكالة الأدوية البلجيكية إلى المصنع، حسبما أفادت التقارير، وسط توترات متزايدة بين الكتلة وشركة أسترازينيكا.. وأكد المتحدث باسم وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك أن خبراء بلاده انضموا إلى خبراء من إيطاليا وهولندا وإسبانيا لإعداد تقرير عن مصنع اللقاح.

وذكرت شركة استرازينيكا، أمس الأربعاء، أنها لم تنسحب من الاجتماع مع المسؤولين الأوروبيين ولكن قامت فقط بإعادة جدولته.

ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إن أسترازينيكا لم تقدم إجابات مناسبة على تأخر توريد اللقاح. 

وكان مسؤول أوروبي قد صرح، بأن استرازينيكا رفضت المشاركة في اجتماع مع الاتحاد الأوروبي حول التأخر في إنتاج اللقاحات.

وأضاف أن مسؤولو الشركة انسحبوا من اجتماع مع مسؤولين أوروبيين حول توريد اللقاحات.

قال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المحادثات، إن الاتحاد الأوروبي "سيصر على" العودة إلى طاولة المفاوضات لشرح التأخير في التسليم بمجرد الموافقة على لقاح أكسفورد أسترا زينيكا للاستخدام من قبل الاتحاد الأوروبي. وكالة الأدوية"

وكان من المقرر أن تكون محادثات اليوم الأربعاء مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء هي الثالثة في غضون أيام عديدة ، حيث يطالب الاتحاد الأوروبي الأكثر غضبًا بتفسير حول التأخيرات. 

وهدد الاتحاد الأوروبي، الاثنين ، بفرض ضوابط صارمة على الصادرات في غضون أيام على لقاحات كوفيد-19 المصنوعة في الكتلة.

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