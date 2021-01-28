رئيس اتحاد اليد لـ «صدى البلد»: إشادات الرئيس السيسي أثلجت صدورنا.. وودعنا المونديال بشرف وعزة

أبدى المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد، فخره الشديد بالمستوى المتميز الذى قدمه منتخب مصر فى مباراته أمام الدنمارك، والتى أقيمت بينهما أمس، الأربعاء، فى إطار لقاءات ربع نهائى بطولة العالم المقامة خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجارى.



وقال هشام نصر، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن منتخب مصر قدم واحدة من أفضل مبارياته طوال تاريخ كرة اليد، خاصة أن المواجهة كانت تقام أمام المنتخب الأقوى فى العالم، والذى يضم كتيبة من أفضل لاعبي العالم، موجها شكره إلى جميع أفراد المنتخب والجهاز الفنى.



وأضاف أن المنتخب رفع سقف طموحات الشعب المصري بسبب أدائه المتميز فى مونديال اليد، مشيرا إلى أن المواجهة أمام الدنمارك كانت مثيرة بسبب الندية الكبيرة بين المنتخبين، مؤكدا أن منتخب مصر نجح فى كسب ثقة واحترام العالم بسبب أدائه الأسطورى أمام الدنمارك وودع المونديال مرفوع الرأس.



وأكد هشام نصر أن الإشادادت التى تلقاها المنتخب من قبل الرئيسي السيسي أثلجت صدور جميع منظومة كرة اليد فى مصر بعد الخسارة الماراثونية أمام الدنمارك برميات الجزاء، مؤكدا أن دعم الدولة لا يتوقف وكان سلاحا كبيرا فى تقديم عروض مميزة بمونديال اليد.



وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إعدادا خاصا لأولمبياد طوكيو، مؤكدا أن الطموحات أصبحت كبيرة، مشيرا إلى أن الجميع داخل المنتخب يمر بمستوى فنى مميز بقيادة المدرب المميز الإسبانى باروندو جارسيا، والذى تم تجديد الثقة فيه وسيقود الفراعنة بمنافسات أولمبياد طوكيو المقبلة.