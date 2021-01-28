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رياضة

خطط تكتيكية.. باتشيكو يلقي محاضرة أخيرة على لاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة

الخميس 28/يناير/2021 - 03:59 م
باتشيكو
باتشيكو
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ملك موسى
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشكيو على إلقاء محاضرة فنية قبل التوجه لاستاد بتروسبورت لخوض لقاء مصر المقاصة اليوم.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة مصر المقاصة مساء اليوم الخميس على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وحرص باتشيكو على شرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ووضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة اليوم.


وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد

خط الوسط: فرجاني ساسي - يوسف أوباما - طارق حامد - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: أسامة فيصل - سيف جعفر
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