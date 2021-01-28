تعرف علي النقاط العمياء في السيارة ومدى خطورتها .. صور

توجد بعض الاشياء المجهولة بالنسبة للكثير من السائقين و تتسبب دون ان يدروا في وقوع حوادث سير شنيعة , واحد ابرز هذه الاشياء هي النقط العمياء ، وتظهر عندما يريد السائق تغيير المسار الذي يسير عليه أو يريد تغيير اتجاه السيارة .





النقاط العمياء لا يستطيع السائق رؤيتها من خلال مرايا السيارة الثلاثة “الأمامية – اليمين – اليسار”، لذلك يضطر إلى محاولة الميل برأسه إلى الخلف قليلًا، والنظر خلف كتفه حتى يستطيع أن يرى السيارة القادمة من الخلف ولا تظهرها المرايا الثلاث و لهذا السبب تستبدل السيارات الحديثة هذة المرايا بكاميرات 360 درجة .





عند النظر في مرآة السيارة لتغيير مسار السيارة تفقد النظر إلي بعض الزوايا التي تمكنك من الالتفاف بسلام وهذا ما يسمي بالنقط العمياء , و سميت بالعمياء لعدم قدرة السائق علي رؤيتها .









تقع الحوادث عندما يقوم السائقون بتغيير المسارات، وأن نسبة 60% من السائقين الذين تسببوا في تلك الحوادث يقولون إنهم لم يروا المركبة الأخرى، لذا يجب أثناء التنقل بين المسارات النظر في المرايا الثلاث، وأيضًا النظر للخلف عبر الكتف لكشف النقاط العمياء و المرور بسلام .





بعض السائقين يعتمد على المرايا فقط للنظر ومراقبة الطريق وهذا خاطئ، حيث يتسبب ذلك في العديد من حوادث الطريق، و يعتبر تغيير المسارات أثناء القيادة هو المسبب الأول للحوادث .





وبعض شركات السيارات ابتكرت نظاما اخر يدعي نظام مراقبة النقاط العمياء، وذلك باستخدام رادار وضع على المرآة الجانبية، وفيه تنبيه للسائق عند مرور سيارة لا يستطيع مشاهدتها، وكذلك يمكن استخدام كاميرا خلفية كما في بعض السيارات الحديثة بحيث تمكنك من رؤية المسافة الخلفية بشكل دقيق و لتجنب الاصطدام .