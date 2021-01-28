المجلات الثقافية بالسعودية.. ندوة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

أقامت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض أمس، ندوة ثقافية بعنوان "المجلات الثقافية في المملكة العربية السعودية" التاريخ، والواقع، والمستقبل"، حيث بثت عن بعد من خلال منصات المكتبة على شبكة الإنترنت لإتاحتها لأكبر عدد من المهتمين والمتابعين .
وتحدث في الندوة - التي أدارها مدير مشروع تجديد الصلة بالكتاب بالمكتبة الدكتور فهد العليان - , مدير دار الثلاثية الدكتور محمد المشوح عن دور المجلات الثقافية في تكوين المثقف، مبينا أن عددا من المجلات الثقافية كانت لها بصمة في تكوينه، ورأى أن هناك ما سمّاه بـ:" جدلية ورقية" هي ما يمكن أن تدور في خضم الأبناء الذين يشكلون هذه المسألة: المجلات، والصحف، والكتب ، وأشار إلى أنه لا يمكن لباحث أن يتناول المشهد العربي والسعودي ولا يتوقف عند دور المجلات في تكوين المثقف السعودي.
من جانبها عدّت أستاذة الأدب والنقد بجامعة الملك سعود الدكتورة نورة القحطاني أن المجلات الثقافية والملاحق الثقافية بالصحف رافد مهم من روافد الثقافة، وهي تنقل النقد والأخبار والقضايا الثقافية، وقد تحول بعضها إلى أن يشكل اتجاها ثقافيا يقود التفكير الثقافي، وأكدت على أن هناك أزمة بين الورقي والرقمي، لكن الأعمال الفنية والأدبية هي الأشياء التي تتركها الحضارة وراءها، وكل ما تركه رواد الأدب والثقافة تجلى في الكتاب الورقي والمجلات الثقافية .