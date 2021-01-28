المجلات الثقافية بالسعودية.. ندوة في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

وتحدث في الندوة - التي أدارها مدير مشروع تجديد الصلة بالكتاب بالمكتبة الدكتور فهد العليان - , مدير دار الثلاثية الدكتور محمد المشوح عن دور المجلات الثقافية في تكوين المثقف، مبينا أن عددا من المجلات الثقافية كانت لها بصمة في تكوينه، ورأى أن هناك ما سمّاه بـ:" جدلية ورقية" هي ما يمكن أن تدور في خضم الأبناء الذين يشكلون هذه المسألة: المجلات، والصحف، والكتب ، وأشار إلى أنه لا يمكن لباحث أن يتناول المشهد العربي والسعودي ولا يتوقف عند دور المجلات في تكوين المثقف السعودي.