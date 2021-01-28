يمنع خطر الإصابة بفقر الدم.. فوائد صحية غير متوقعة لحمض الفوليك

ويعتبر حمض الفوليك أو مكملاته أكثر من مجرد مادة مغذية لمنع الأنبوب العصبي، إن دور هذه المغذيات الأساسية بارز جدًا في نمو الطفل وتطوره، وتخليق الأحماض الأمينية، والوقاية من التشوهات الخلقية، واستقلاب الفيتامينات.





وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد حمض الفوليك في الحمل...