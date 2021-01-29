فيديوجراف.. أغرب الطرق لكشف مصابي فيروس كورونا.. المسحة الشرجية

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وبعد مرور ما يقرب من عام على انتشار جائحة كورونا تطور العلم وتوصل الباحثون الي طرق مختلفة لاكتشاف الاشخاص المصابين بفيروس كورونا وذلك بعد ان ثبت ان المسحة الماخوذه عن طريق الفم والانف قد تخطـأ احيانا حيث توصلو للمسحة الشرجية والتي اكد العلماء على انها اكثر امانا من حيث نتائجها.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول المسحة الشرجية واغرب الطرق الاخري لمعرفة مصابي كورونا من خلال الفيديوجراف التالي.

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد كثف العلماء جهودهم محاولة منهم لاكتشاف مصابي الفيروس اللعين بابسط الطرق واسرعها واكثرها امانا حيث توصل لعدة طرق والتي كان من اشهرها هي المسحة الطبية عن طريق الانف .