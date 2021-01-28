الأمن يكشف لغز مقتل سائق توك توك

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف لغز العثور علي جثة سائق "توك توك" ملقاه بجوار احدى المدارس بقرية " الغراقة " مركز أجا ، وبها أثر ضرب ورش خرطوش بالوجه، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعه شخصان أحدهما عاطل والاخر عامل مقيم بكفر الشيخ، لسرقه "التوك توك" الذي يعمل عليه كرها عنه، وبالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ تم ضبطهما، واعترفا بتفاصيل الواقعة .



تعود الواقعة عندما ورد اخطار لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من الأهالي بالعثور على جثة لأحد الأشخاص بها رش خرطوش بالوجه والرأس بناحية قرية " الغراقة " دائرة المركز .





وبانتقال ضباط المباحث الى مكان البلاغ وبالفحص تبين انها للمدعو "محمد السيد ربيع فودة " ۲۰ عاما ، سائق توك توك ، ومقيم قرية " ميت العامل " دائرة مركز أجا ملقاة بطريق ترابي يتوسط أرض زراعية وتبين بمناظره الجثة وجود تهشم بالراس والوجه وما ورد بالتقرير المبدئي للطب الشرعي أن سبب الوفاة الخنق واصابات تهشمية بالوجه والجمجمة ولا توجد آثار لاطلاق النار.



وبسؤال والد المجني عليه "السيد ربيع فودة " 53 عاما ،عامل بمعرض سيارات ، ومقيم بذات القرية ، قرر بان نجله يعمل سائق علي توك توك ملك " علي السيد علي مهدي الصعيدي " ۲۸ عاما ،استورجي ، ومقيم بذات القرية ، وانه خرج بتاریخ مساء 19 يناير الجاري الا انه لم يعد منذ ذلك التوقيت وأضاف بعدم قيامه بالإبلاغ أو تحرير ثمة محاضر بغيابة لقيامه بالبحث عنه.



ونظرا لأهمية الواقعة وما تمثله من خطورة اجرامية شكل مساعد الوزير القطاع الأمن العام فريق بحث جنائي لكشف غموض الحادث وضبط مرتكبيه واستعادة مركبة التوك توك المستولي عليها.



وأسفرت جهود فريق البحث إلي التوصل الي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمد. ا. ر" ۲۲ عاما ،عاطل ، ومقيم قرية " ميت العامل " دائرة مركز أجا و"اشرف. ع. ع " ۱۸ عاما ، عامل ، ومقيم قرية " الزعفرانه " دائرة مركز الحامول كفر الشيخ وسبق اتهامه في عدد " ۲ " قضية ( سرقة ) أخرهما القضية رقم ۲۰۱۹/١٣٨٥١ جنح مركز الحامول " سرقة اسطوانة غاز " وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما تنسيقا وادارة البحث الجنائي بأمن كفر الشيخ وفرعي الأمن العام بالدقهلية وكفر الشيخ.



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة حيث اتفقا فيما بينها علي استدراج المجني عليه " المعلوم للاول " لقتله وسرقة التوك توك قيادته کرها عنه حيث استقلا "التوك توك " صحبة المجني عليه بتاريخ تغيبه مساء يوم 19 الجاري بدعوي توصيلهم لمنطقة السوق بذات القرية وحال قيادة المجني عليه المركبة خاصته غافله الأول وقام بخنقه بحبل من الخلف حتي فقد وعيه وتناوبا الاعتداء عليه بالضرب بشومة علي راسه ووجهه " عثرا عليها اسفل كرسي القيادة " ووضعاه بالكرسي الخلفي وتوجها لمنطقة العثور حيث قاما بمعاودة التعدي عليه بالضرب بالشومة حتي تاكدا من وفاته ، واستقلا التوك توك وتوجها لقرية " الزعفرانة " مركز الحامول كفر الشيخ - بعد أن قاما بتغيير معالمه حيث اتصل الثاني باحد اصدقائه ويدعي "محمد صبحي محمد احمد جعفر "۱۸ عاما ، عاطل ، ومقيم قرية " الزعفرانه " دائرة مركز الحامول - كفر الشيخ .. والسابق اتهامه في عدد " 3 " قضايا ( سرقة ) آخرهم القضية رقم ٦١٧ / ٢٠٢٠ جنح الحامول " سرقة " والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم ۲۰۱۷/۱۰ جنح مستانف الحامول حصر رقم ۲۰۱۹/٩٧٥٥ " سرقة " والمحكوم عليه فيها بجلسة ۲۰۱۹/۱۲/٢٤ بالحبس ستة اشهر ، واخبره قيامه والاول بسرقة مركبة توك توك كرها عن قائده وطلب مساعدته في بيعها ،حيث قام باصطحابهم وبيعها للمدعو " عبدالله السيد احمد زناتي " ۲۹ سنة ميكانيكي ، ومقيم قرية " الزعفرانة " مركز الحامول - كفر الشيخ بمبلغ " سبعة الاف جنيه " لكونه يعلم انها متحصلات جريمة سرقة " أمكن ضبطهما " وقاما بشراء دراجة بخارية بمبلغ اربعة الاف جنيه وصرف باقي المبلغ علي ملذاتهما الشخصية.



وباشادهما ضبط" التوك توك "المستولي عليه لدي الاخير ، وكذا الادوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة " شومة ، وكذا الدراجة البخارية التي قاما بشراءها من متحصلات بيع التوك توك الخاص بالمجني عليه " وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام إحتياطيا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني.