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محافظات

غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب كسر ماسورة مياه.. صور

الخميس 28/يناير/2021 - 04:40 م
غرق شوارع شبرا الخيمة
غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب كسر ماسورة مياه ..صور
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إبراهيم الهوارى
سادت حالة من الاستياء بين أهالى شبرا الخيمة بسبب غرق عدد من الشوارع إثر حدوث كسر في أحد خطوط المياه مما أدى شلل فى حركة سير المواطنين. 

من جانبه قال حى شرق شبرا الخيمة إنه تم قطع المياه عن 8 مناطق تابعة للحى وذلك لحدوث كسر بماسورة مياه قطر 800 مم بميدان أحمد عرابى وجار العمل على إصلاحها.

والمناطق المتأثرة بالانقطاع هى: "منطقة الوحدة العربية وبهتيم وعزبة الجوهرى ومنطقة بن الحكم ومنطى وأم بيومى ومنشية عبد المنعم رياض وبيجام". 

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى أنه فور تلقى البلاغ بحدوث العطل تم التنسيق مع شركة المياه والدفع بفريق من الفنيين والمهندسين وجار أعمال إصلاح العطل وسيتم اعادة ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل. 

من ناحية أخرى أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة بأكملها وبهتيم لمدة 10 ساعات، حيث سيبدأ من الساعة العاشرة مساءً، غدا الجمعة الموافق 29 يناير الجارى حتى الساعة الثامنة صباحًا لليوم التالي السبت.

وقالت الشركة إنه نظرًا لتوسعات بشركة مياه الشرب بمحطة شبرا الخيمة سيتم قطع المياه، وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ولحين عودة المياه مرة أخرى.
غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب كسر ماسورة مياه.. صور
غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب كسر ماسورة مياه.. صور
غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب كسر ماسورة مياه.. صور
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