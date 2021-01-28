غرق شوارع شبرا الخيمة بسبب كسر ماسورة مياه.. صور

من جانبه قال حى شرق شبرا الخيمة إنه تم قطع المياه عن 8 مناطق تابعة للحى وذلك لحدوث كسر بماسورة مياه قطر 800 مم بميدان أحمد عرابى وجار العمل على إصلاحها.





وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى أنه فور تلقى البلاغ بحدوث العطل تم التنسيق مع شركة المياه والدفع بفريق من الفنيين والمهندسين وجار أعمال إصلاح العطل وسيتم اعادة ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل.





من ناحية أخرى أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن مدينة شبرا الخيمة بأكملها وبهتيم لمدة 10 ساعات، حيث سيبدأ من الساعة العاشرة مساءً، غدا الجمعة الموافق 29 يناير الجارى حتى الساعة الثامنة صباحًا لليوم التالي السبت.





وقالت الشركة إنه نظرًا لتوسعات بشركة مياه الشرب بمحطة شبرا الخيمة سيتم قطع المياه، وأهابت بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ولحين عودة المياه مرة أخرى.

والمناطق المتأثرة بالانقطاع هى: "منطقة الوحدة العربية وبهتيم وعزبة الجوهرى ومنطقة بن الحكم ومنطى وأم بيومى ومنشية عبد المنعم رياض وبيجام".