ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو جمال يضيف الهدف الثاني لطلائع الجيش في شباك البنك الأهلي

الخميس 28/يناير/2021 - 04:20 م
عبدالحميد بسيوني
عبدالحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش
Advertisements
عمرو الحلوانى

أضاف عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش الهدف الثانى لفريقه فى شباك البنك الأهلى فى المباراة المقامة بينهما الآن بملعب العباسية فى إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري .



جاء هدف عمرو جمال فى الدقيقة 74 بعد استغلال خطأ محمد دبش مدافع البنك الأهلى .



ويخوض البنك الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :


حراسة المرمى: محمود الزنفلي


خط الدفاع: محمد دبش و أحمد إبراهيم و أسامة ابراهيم وعاصم صلاح.


خط الوسط: محمد حامد واستريلا ومحمد بسيوني.


خط الهجوم: كريم بامبو وفادى فريد وأحمد علي كامل.


بينما يلعب الطلائع بتشكيل مكون من :


حراسة المرمى : محمد بسام


خط الدفاع : حسن مجدى وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف .


خط الوسط : مهند لاشين وعمرو السيسي وإبراهيما كونيه وأحمد سمير .


خط الهجوم : ناصر منسي وعمرو جمال .

 

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 5 معلومات لا تعرفها عن مرض الجذام

بفستان جذاب ومجوهرات لافتة.. شاهد أحلام الشمسي في أحدث ظهور

جنرال موتورز تنضم لمصنعي السيارات الطائرة.. صور