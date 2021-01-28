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برلمان

برلمانية عن تدخلات الكونجرس : سنتصدى لكل من يحاول إخضاع مصر لمصالحه

الخميس 28/يناير/2021 - 04:41 م
النائبة مارثا محروس
النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
ادانت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، كل ماتتعرض له مصر من تداخلات سافرة في شأنها الداخلي وذلك في بيان رسمي لها خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك.

 وقالت النائبة في بيان صادر لها، "ادين وبشدة إصرار نواب الكونجرس الأمريكي علي التدخل في الشأن الداخلي المصري و الادعاء أنهم أوصياء علي حقوق الإنسان المصري بل و عمل تكتل للبحث في هذا الملف.

  وتابعت النائبة حديثها، قائلة : بأي صفه يمارسون هذا التبجح السياسي، فالشعب المصري لديه برلمانه و مؤسساته القادرة علي الدفاع عن مصالحه ويجب علي الكونجرس الأمريكي أن يعلم أننا كنواب للشعب المصري لن نقف مقيدي اليد في الدفاع عن مصالح مصر وشعبها وسنتصدي لكل من يعتقد أنه يستطيع إخضاع مصر لمصالحه."
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