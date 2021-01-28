برلمانية عن تدخلات الكونجرس : سنتصدى لكل من يحاول إخضاع مصر لمصالحه

ادانت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، كل ماتتعرض له مصر من تداخلات سافرة في شأنها الداخلي وذلك في بيان رسمي لها خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك.





وقالت النائبة في بيان صادر لها، "ادين وبشدة إصرار نواب الكونجرس الأمريكي علي التدخل في الشأن الداخلي المصري و الادعاء أنهم أوصياء علي حقوق الإنسان المصري بل و عمل تكتل للبحث في هذا الملف.



