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فن

لاميتا فرنجية تشعل إنستجرام بأداء تمارين رياضية قاسية.. شاهد

الخميس 28/يناير/2021 - 04:27 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران
نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، صورًا جديدة، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت لاميتا فرنجية، بإطلالة مثيرة مرتدية تي شيرت ابيض مكشوف البطن وبنطال ليجن وهي تستعرض لياقتها البدنية بتمارين رياضية قاسية.


ولاقت تفاعلا كبيرا على الصور من متابعيها.


وعلقت لاميتا فرنجية قائلة: "أحب أخذ التدريبات الخاصة بي في الخارج وتغيير المشهد ، أفضل طريقة لإضفاء الإثارة على تمرينك!"


وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


واحتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مؤخرا بعيد ميلادها الـ 39 حيث ولدت في يوم 15 نوفمبر 1981، ونشرت صورًا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة زوجها فريدي مرخرز وعلقت قائلة "عيد ميلادي.. مع الكثير من الحب".


الفنانة لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

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