ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك ينفي رحيل ثلاثي الفريق إلى الإسماعيلي

الخميس 28/يناير/2021 - 04:32 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
ملك موسى
نفى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ما تردد مؤخرا  حول موافقة مسؤولي القلعة البيضاء على انتقال الثلاثي محمد عواد وأحمد عيد ومحمود عبد العزيز لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وشدد قاسم على أن الجهاز الفني لم يوافق على رحيل الثلاثي خاصة وأن الفريق يشارك في أكثر من بطولة ويحتاج لخدمات جميع لاعبيه ولا تفريط في أي لاعب إلا بناء على رؤية الجهاز الفني للفريق.


وأضاف المشرف على الكرة بالنادي أن هناك محاولات لضرب استقرار الفريق والتأثير على اللاعبين في ظل منافسة الزمالك على الدوري والبطولة الأفريقية.


وشددا على أن الجهاز الفني لم يقرر رحيل الثلاثي كما تردد مؤخرا.


وأضاف أشرف قاسم أن الفريق يفكر في مباراة المقاصة المقرر لها مساء اليوم في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، من أجل استعادة صدارة المسابقة المحلية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 5 معلومات لا تعرفها عن مرض الجذام

بفستان جذاب ومجوهرات لافتة.. شاهد أحلام الشمسي في أحدث ظهور

جنرال موتورز تنضم لمصنعي السيارات الطائرة.. صور