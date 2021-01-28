شاهد.. حمادة هلال يستعرض لياقته في «الجيم»

شارك الفنان حمادة هلال، جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الشخصية، بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".





.ظهر "هلال" فى الصورة مستعرضا لياقته أثناء تدريبه داخل إحدى صالات الجيم، وهو ما نال اعجاب عدد كبير من جمهوره





وطرح حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" عبر قناته على موقع يوتيوب.







وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

