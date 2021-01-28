ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. حمادة هلال يستعرض لياقته في «الجيم»

الخميس 28/يناير/2021 - 04:47 م
حمادة هلال
حمادة هلال
Advertisements
محمد بدران

شارك الفنان حمادة هلال، جمهوره بصورة جديدة عبر صفحته الشخصية، بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".


.ظهر "هلال" فى الصورة مستعرضا لياقته أثناء تدريبه داخل إحدى صالات الجيم، وهو ما نال اعجاب عدد كبير من جمهوره


وطرح  حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" عبر قناته على موقع يوتيوب.     


وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

آية من الجمال.. حمادة هلال يطرح أغنيته الجديدة على انستجرام السبت

‏والله وعملوها الرجالة.. حمادة هلال يحتفل بفوز الأهلى بدورى أبطال إفريقيا.. شاهد

حمادة هلال يطرح كليب أغنية "آية في الجمال".. فيديو

حمادة هلال يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة

شاهد.. حمادة هلال مداعبا جمهوره في أحدث ظهور له برفقة حيوان أليف

"ربنا يجمعني معاكي في الجنة" .. حمادة هلال ينشر صورة لوالدته الراحلة

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد في إصابات كورونا اليومية بـ السعودية

صندوق تحيا مصر يوفر شقة لأسرة تعيش في ماسورة صرف صحي

دعاء النبي عند الغضب.. واظب عليه حتى تهدأ

عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبا

بديل علي معلول.. فرج عامر يعلن تعاقد سموحة مع مدافع النادي الأهلي

بسبب كورونا.. الأمم المتحدة: 1.3 تريليون دولار خسائر السياحة العالمية في 2020

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. 5 معلومات لا تعرفها عن مرض الجذام

بفستان جذاب ومجوهرات لافتة.. شاهد أحلام الشمسي في أحدث ظهور

جنرال موتورز تنضم لمصنعي السيارات الطائرة.. صور