رباعي ديروط مهددون بالغياب عن مباراة الفيوم





يترقب الجهاز الفني لنادي ديروط بقيادة محمد صديق ، موقف الرباعي محمد آدم و محمد عصام و جاستس ارثر و فرغل بالو وذلك قبل مباراة الفيوم المرتقبة والمقرر لها السبت المقبل في الجولة الحادية عشر من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .





و يعاني محمد آدم من الإصابة بشد في العضلة الخليفة ولم يكمل مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي بني سويف وتم استبداله ، كما يعاني جاستس آرثر ومحمد عصام من إصابات في انكل القدم ، ويعاني المهاجم فرغل بالو من إصابة بشد في العضلة الضامة.









ويسعي الجهاز الطبي لنادي ديروط لتجهيز هذا الرباعي جاستس وعصام وآدم وبالو للحاق بمباراة الفيوم المرتقبة يوم السبت المقبل.



