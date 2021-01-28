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رياضة

رباعي ديروط مهددون بالغياب عن مباراة الفيوم

الخميس 28/يناير/2021 - 04:48 م
صدى البلد
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رباب الهواري

يترقب الجهاز الفني لنادي ديروط بقيادة محمد صديق ، موقف الرباعي محمد آدم و محمد عصام و جاستس ارثر و فرغل بالو وذلك قبل مباراة الفيوم المرتقبة والمقرر لها السبت المقبل في الجولة الحادية عشر من دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد .

و يعاني محمد آدم من الإصابة بشد في العضلة الخليفة ولم يكمل مباراة الفريق الأخيرة أمام نادي بني سويف وتم استبداله ، كما يعاني جاستس آرثر ومحمد عصام من إصابات في انكل القدم ، ويعاني المهاجم فرغل بالو من إصابة بشد في العضلة الضامة.


ويسعي الجهاز الطبي لنادي ديروط لتجهيز هذا الرباعي جاستس وعصام وآدم وبالو للحاق بمباراة الفيوم المرتقبة يوم السبت المقبل.

وفي نفس السياق شارك المهاجم  إسلام عبدالراضي وهداف الفريق في التدريبات وتأكد جاهزيته بعدما اشتكي من شد في السمانه خلال لقاء بني سويف وتم استبداله.
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