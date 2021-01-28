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برلمان

عضو بـ الشيوخ : مشروع تطوير القرى سيغير واقع حياة المواطنين

الخميس 28/يناير/2021 - 04:39 م
القري الريفية
القري الريفية
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ماجدة بدوي
قال المهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ ان المشروع القومي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الاكثر احتياجا تطويرا شاملا يعد استكمالا لإنجازات الدولة المصريه التي تساعد علي استقرار وتصاعد معدل تحسن الاقتصاد والنهوض بمستوى معيشة المواطن وتوفير الخدمات الاساسية له.

وثمن النائب توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ مشروع التطوير والذي يشمل  1500 قرية في نطاق 50 مركزا ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهوريه، مؤكدا أهمية المشروع في تغيير واقع حياة أهالي القري وتأكيد حقهم في حياة كريمة لانهم الاحق بالتطوير، مشيرا الي ان اولويات القيادة السياسيه دائما هي المواطن المصري وتوفير حياة كريمه له من خلال تطوير البنية التحتية لهذه القري والخدمات الاساسيه لهم كمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي وتطوير الوحدات الصحيه والمنشآت التعليميه ورصف الطرق وغيرها للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. 

كما أكد الشيمي ان هذا المشروع سيساهم في خلق وتوفير فرص عمل للمقاولين المحليين وتشجيع وتحسين الاقتصاد المصري بالاضافة الي الاستفاده من الصناعة المحليه من خلال الاعتماد علي المصانع المصرية في ظل ظروف جائحة كورونا.
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