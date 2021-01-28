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استشاري طب نفسي: التواصل بين الزوجين يساهم في حل أي مشكلة.. فيديو

الخميس 28/يناير/2021 - 04:41 م
سارة الشقنقيرى استشاري
سارة الشقنقيرى استشاري الطب النفسي
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محمود محسن
قالت سارة الشقنقيرى استشاري الطب النفسي، أن التواصل بين الزوجين والشريكين يساهم في حل أي مشكلة قد تحدث، مؤكدة أن الزوج أو الزوجة من الممكن أن يقوم بشئ ما ولكن الطرف الأخر قد يكون غير متقبلا ذلك.

واضافت الشقنقيري خلال لقاء لها لبرنامج 3 ستات عبر فضائية صدى البلد أن بعض السيدات ترغب في تقليد الفنانات حتى تجذب زوجها لها ولكن في بعض الأحيان قد تسبب مشلكة لأن الزوج قد لا يرغب في ذلك.

وتابعت استشاري الطب النفسي أنه من الخطأ أن يجعل الشخص حياته كاملة متوقفة على شخص آخر، مشيرة إلى أنه قد تؤدى إلى التراجع عن حياته الشخصية أو التقليل من الحياه الإجتماعية.

وأشارت إلى أنه من الممكن ألا تستمر العلاقة لعدد من الأسباب سواء شخصية أ اجتماعية وغيرها، مؤكدة أنه لو هناك أنشطة تغني عن ذلك ستجعل الشخص يتدارك حياته سريعا. 

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