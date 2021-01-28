رفع 35 طن مخلفات.. حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور

قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى وقرية العشى بشمال الأقصر تحت إشراف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بحملة نظافة مكثفة حيث تم رفع 20 طنا من المخلفات والتراكمات من قرية الزينية بحرى و 15 طن من قرية العشى.





وتمت الأعمال تحت إشراف كل من يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية وهدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية وعلى النادى سكرتير القرية ومكى عمر رئيس قرية العشى وغالية أحمد حسن سكرتير قرية العشى.



