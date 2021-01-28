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محافظات

رفع 35 طن مخلفات.. حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور

الخميس 28/يناير/2021 - 05:13 م
حملة نظافة مكبرة
حملة نظافة مكبرة بالاقصر
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شمس يونس
قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى وقرية العشى بشمال الأقصر تحت إشراف العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية بحملة نظافة مكثفة حيث تم رفع 20 طنا من المخلفات والتراكمات من قرية الزينية بحرى و 15 طن من قرية العشى.

وتمت الأعمال تحت إشراف كل من يوسف أحمد جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية وهدى الطواب شرقاوي رئيس قرية الزينية بحرى ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية وعلى النادى سكرتير القرية ومكى عمر رئيس قرية العشى وغالية أحمد حسن سكرتير قرية العشى. 

وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة للمرور على أملاك الدولة والأراضي الزراعية تنفيذا للقانون ولم يتم رصد أى تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
رفع 35 طن مخلفات.. حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور
رفع 35 طن مخلفات.. حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور
رفع 35 طن مخلفات.. حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور
رفع 35 طن مخلفات.. حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور
رفع 35 طن مخلفات.. حملة نظافة مكبرة بالأقصر.. صور
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